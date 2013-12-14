"عمر" و"فتاة المصنع" يحصدان جوائز مهرجان دبي السينمائي

بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكوكبة من النجوم وصناع الفيلم ووسائل الإعلام، وبعد ثمانية أيام من العمل، شاهد فيها لجان التحكيم الأفلام المتنافسة، تم الإعلان عن جوائز "المهر" بكافة فئاتها والاحتفاء بعشرة أعوام من الشغف بالسينما.



قدمت الحفل الإعلامية ريا ابي راشد تم تكريم الفائزين، فقد فاز فيلم "عمر" في فئة المهر العربي الروائي، والذي كان يتوقع له كل الحضور الحصول على جوائز منذ افتتاح المهرجان، بجائزين الأولى نالها المخرج هاني أبو أسعد عن فئة افضل مخرج، أما الثانية فذهبت إلى المنتج والممثل وليد زعيتر عن أفضل فيلم كما حصل الفيلم المصري"فتاة المصنع" على جائزتين، الأولى كانت للمخرج محمد خان من الاتحاد الدولي لنقّاد السينما للأفلام الروائية، والثانية الى بطلة الفيلم ياسمين رئيس عن أفضل ممثلة.



قال المخرج هاني أبو أسعد لـ"سيدتي نت": كنت أتوقع الحصول على جائزة، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر كل فريق عمل الفيلم. وعن كيف سيحتفلون بهذه المناسبة قال: سنذهب سوياً اليوم لنحتفل في أحد مطاعم دبي.



فيما عبر وليد زعيتر عن سعادته قائلاً: من كثرة سعادتي أشعر بالارتباك، فلست أعلم كيف أعبر عن فرحتي بحصولي على هذه الجائزة وأهنىء فريق العمل بأكمله.



أما محمد خان فقال: لم أسعد بجائزتي بقدر ما سعدت بجائزة ياسمين لأنني كنت أراهن عليها.

من جانبه قال عبد الحميد جمعة مدير المهرجان :"هناك شعور عام بأن السينما العربية بدأت تضع أقدامها بقوة على الساحة الدولية، وصعود عدد منها إلى منصات التكريم. وقد كان "مهرجان دبي السينمائي الدولي" دائماً هو المنصة المشتركة لهذا النشاط الذي يتخذ شكل الظاهرة."



بينما قال مسعود أمرالله آل علي المدير الفني لـلمهرجان: "معظم هؤلاء المخرجين يعملون بشكل مستقل، بعيداً عن أنظمة بوليوود وهوليوود، لذلك نجد أن أعمالهم تتمتع بالاستقلالية والجرأة في الطرح الابداعي. ونحن في المهرجان فخورون بدعم هؤلاء المبدعين مادياً ومعنوياً، حتى يتمكنوا من إظهار قدراتهم الابداعية للعالم."

الجوائز

جائزة الجمهور من بنك الإمارات دبي الوطني:

كريس بك، جنيفر لي عن "مجمّد"

أمل العقروبي عن "أنشودة العقل"

جائزة الاتحاد الدولي لنقّاد السينما للأفلام القصيرة

• أحمد ياسين عن "أطفال الله"

جائزة الاتحاد الدولي لنقّاد السينما للأفلام الوثائقية

• زينة دكاش عن "يوميات شهرزاد"

جائزة الاتحاد الدولي لنقّاد السينما للأفلام الروائية

• محمد خان عن "فتاة المصنع"

المهر الآسيوي الإفريقي

المهر الآسيوي الإفريقي القصير

شهادة تقدير: سيدريك آيدو عن "تواجا" - بوركينا فاسو

أفضل مخرج: سنديب راي عن "أيادٍ نحيلة"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: هالا كيم عن طريق العودة

أفضل فيلم: آسكات كوتينتشيريكوف عن نفد الغاز

المهر الآسيوي الإفريقي الوثائقي

شهادة تقدير: لين لي وجيمس ليونغ عن "ووكان: شعلة الديمقراطية"

أفضل مخرج: بين بين تان عن "إلى سنغافورة مع الحب"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: سارة رستيغار عن "حذائي الأحمر"

أفضل فيلم: يوشيكو هاشيموتو وشيجيكي كينوشيتا عن "خيول فوكوشيما"

المهر الآسيوي الإفريقي الروائي

شهادة تقدير: سليمان ديمي عن دوره في "غريغري"

شهادة تقدير: ريتاش باترا عن سيناريو "علبة الغداء"

أفضل ممثلة: يو يان يان عن "إيلو إيلو" - سنغافورة

أفضل ممثل: عرفان خان عن "علبة الغداء"

أفضل مخرج: تساي مينغ ليانغ عن "كلاب شاردة"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: سبهر سيفي عن "سمكة وقطة"

أفضل فيلم: إنج هوي سيم، أنطوني تشن، وهيوني هادي عن "إيلو إيلو"

المهر العربي

المهر العربي القصير

شهادة تقدير: كميل سلامة عن دوره في "عكر"

شهادة تقدير: أحمد ياسين عن "أطفال الله"

أفضل مخرج: علي شري عن "الارتباك"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: حيدر رشيد عن "القاع"

أفضل فيلم: بافي ياسين ونور معطلة عن "الصوت المفقود"

المهر العربي الوثائقي

شهادة تقدير: زينة دكاش عن "يوميات شهرزاد"

أفضل مخرج: سلمى الطرزي عن "اللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: ديالا قشمر وكارول عبّود عن "أرق"

أفضل فيلم: كريم عامر عن "الميدان"

المهر العربي الروائي

شهادة تقدير: محمد أمين بن عمروي عن "وداعاً كارمن"

شهادة تقدير: راوية عن دورها في "روك القصبة" - المغرب، فرنسا، وودورها في سرير الأسرار

أفضل ممثلة: ياسمين رئيس عن "فتاة المصنع"

أفضل ممثل: حسن باديدة عن "هم الكلاب"

أفضل مخرج: هاني أبو أسعد عن "عُمر"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: نبيل عيوش عن "هم الكلاب"

أفضل فيلم: وليد زعيتر عن "عُمر"

المهر الإماراتي

شهادة تقدير: محمد فكري عن "الفتاة وهو"

أفضل مخرج: منى العلي عن "كتمان"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: كلاوديا كوربيللي، غرغ وايت عن "الجارة"

أفضل فيلم: عبدالله حسن أحمد وخالد المحمود عن "لا تخليني"