"otv awards 2013" يجمع ألمع نجوم لبنان والعالم العربي

في خطوة فريدة من نوعها أطلقت محطة الـ "OTV" اللبنانية، منذ أشهر، أضخم استفتاء فني لتكريم الأوائل لعام 2013، عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، وكان الجمهور وحده هو الذي قرّر اسم الفائز.

بالأمس، ومن فندق "Orizon byblos"، ولد مهرجان جديد يُضاف إلى باقي المهرجانات، التي تعنى وتهتم بتكريم الأوائل، بحضور ألمع نجوم الغناء والتمثيل في لبنان وفي الوطن العربي.

يمكن القول إن المهرجان نجح في جذب فنانين من الدرجة الأولى، مثل الفنانة نوال الزغبي وميريام فارس وسيرين عبد النور ومايا دياب، ومن فئة الشباب وائل جسار، رامي عياش ومروان خوري.

الاحتفال، الذي قدّمه الإعلاميان إسبيرانس غانم وسيرج أسمر، مقرّر له أن يصبح موعداً سنوياً ثابتاً، بعد أن كسبت المحطة والقيّمون على المهرجان الرهان، واحتفلوا مع أبرز نجوم الغناء، بتتويج نجوم العام قبل نهايته.

ورغم العثرات، التي كان سببها الطقس البارد وزحمة السير، إلا أن الاحتفال كان ناجحاً.

نوال: أهدي تكريمي إلى الصحافيين

النجمة نوال الزغبي التي فازت بجائزتين: جائزة أفضل فنانة لبنانية لعام 2013، وجائزة أفضل أغنية في عام 2013، عن أغنيتها "غريبة هالدني"، قالت: "في كلّ مرة أكرّم فيها أشعر بالسعادة، وأقدم الجائزة الأولى لنفسي، والثانية إلى كلّ صحافي يُضحّي من أجلنا، وأقول لهم: "نحن معكم، ونشدّ أيدينا على أياديكم لإيصال الحقيقة إلى الرأي العام".

وفي حديث لـ"سيدتي نت"، رأت نوال: "إن التكريم يضيف بصمة نجاح إلى حياة الفنان وتقديراً، ويُعطيه شيئاً كالأوكسجين ليُعطي أكثر وليستمرّ باتجاه المستقبل".

وأشارت نوال إلى أنها لن تصوّر أغنية "غازلني"، مكتفية بتقديمها على مسرح "أراب أيدول"، في وقت تتحضّر لإطلاق أغنيتين: واحدة باللهجة الخليجية، وأخرى باللهجة اللبنانية، وتنوي تصويرهما على طريقة الفيديو كليب.

ميريام: أهدي تكريمي إلى كل موهبة جديدة

ميريام فارس أهدت الجائزة إلى كلّ "موهبة في العالم العربي، خصوصاً إلى كلّ من يحتاج دعماً منا، معبّرة عن افتخارها بهذه المواهب"، وقالت: "مهما حصدت من جوائز وأقمت العديد من الحفلات في الوطن العربي، يبقى للجائزة في لبنان طعمها الخاص".

ميريام التي فازت بأفضل نجمة استعراضية لعام 2013، أكدت أن سبب حصولها على هذه الجائزة هو محبّة الناس لها وشغفها بالمسرح وتقديم الأفضل إلى كلّ جمهورها الذي ينتظر إطلالاتها.

وقدمت ميريام استعراضاً لافتاً خلال الاحتفال، على وقع أغنيتها الأخيرة، التي لقيت رواجاً كبيراً، "كيفك أنت"، والتي حصد مخرجها سمير سرياني جائزة أفضل مخرج شاب لعام 2013.

وائل جسّار: التكريم جميل من بلدي

الفنان وائل جسّار اعتبر أنّ أجمل شيء في الحياة هو عندما يقدم الفنان شيئاً ما، ثمّ يلقى تقديراً من قبل الناس والصحافة والفانز. واعتبر "التكريم شيئاً مهماً، ويُعطي حافزاً من أجل تقديم الأفضل بشكل دائم، خصوصاً إذا جاء التكريم من أبناء الوطن وأنت على قيد الحياة، لا بعد مماتك".

سيرين عبد النور: جائزتي إلى كل طفل يشعر بالبرد

سيرين عبد النور، التي حازت على جائزة أفضل ممثلة لبنانية لعام 2013، قالت: "من نجاح إلى نجاح، وعند كلّ جائزة بعد جائزة، يسألونني: ماذا تعني لك هذه الجوائز، فأقول: هذه الجائزة، وكأنها لأول مرة أحصل عليها. هذا نجاح جديد، "يكبّر القلب"، خصوصاً إذا كان من جمهور أعطيه من قلبي، وأضحي بعائلتي وبيتي لأكون في أماكن بعيدة عن بيئتي ومحيطي، من أجل تقديم الأفضل. فشكري لله على ما يقدّمه لي".

وتابعت: "أنا اليوم أهدي جائزتي إلى كلّ رجل يتعاطى السلام، ورجال السلام في العالم العربي أصبحوا قلائل. كما أهديها إلى كلّ طفل يشعر بالبرد في هذه اللحظات. فلنضع أيدينا بأيدي بعض لنقدّم الدفء لهم".

دريد لحام: الشرّ يغلب على الخير

الفنان دريد لحام شدّد، خلال تكريمه عن فئة الرجل الأكثر جدلاً، على أنّ الشر يغلب على الخير، لأن الأخير "غفيان"، ويجب على الخير أن يجد مكاناً جديداً".

وقال ممازحاً: "أرفض لقب عملاق، فأنا كان طولي كبيراً، ولكن العاصفة "أليكسا كبستني"، والفنان الأكثر جدلاً، ولكن لا مواهب أخفيها". ونوّه لحّام بمجموعة مسلسل "سنعود بعد قليل"، وقال: "لولا تضحية الجميع لما حصلت على تكريمات، وشكراً للبنان المحبة الذي أعطاني الأمّ وأوّل خفقة قلب".

وقد ختم كلمته بأغنية "بكتب إسمك يا بلادي".

رامي عياش: جائزتي إلى وديع الصافي

من جهته، اعتبر رامي عياش في حديث لـ"سيدتي نت" أنه "من المهم للفنان أن يحصل على هذه الجائزة الآتية من محبة الناس له. وأهديها إلى الراحل الكبير وديع الصافي الذي علمنا الموسيقى والعرب دون أن يدري وهو مدرسة للجميع".

مروان خوري: الجائزة تحفز الفنان

الفنان مروان خوري فاز بأجمل أغنية عن مسلسل "لعبة الموت"، وقال لـ"سيدتي نت": الجائزة مهمة حين تأتي من بلدي. وهذا التكريم يعطي حافزاً للفنان بشكل أكبر، عندما تحمل صدقاً، لأنها نابعة من محبّة الجمهور".

مايا دياب: الجائزة مهمّة

الفنانة مايا دياب، ورغم ارتباطها بحفل آخر لإطلاق مجموعة "فويجور"، كانت من أوائل الحاضرين، وقالت لـ"سيدتي نت": "الجائزة حلوة وجميلة ومهمّة بكلّ الأحوال، لاسيّما إن كانت من قبل الجمهور بشكل مباشر".

وسام حنا: جذور ساهم في انتشاري

الممثل وسام حنا فاز بأفضل ممثل شاب، وقال لـ"سيدتي نت": "هي أول جائزة لي، واليوم لدينا "عشق النساء" مع ورد الخال، والإخراج لفيليب أسمر، وهو عمل متكامل".

ولفت حنا إلى أنّ مسلسل "جذور" استطاع أن يضعه على سكّة الأعمال المصرية التي من المرتقب أن يقدم على تصويرها قريباً".

داليدا وزياد وفوز عن أغنية فيلم "حلوة وكذابة"

الممثلة داليدا خليل والفنان زياد برجي فازا بأجمل "ديو" لأغنية فيلم "حلوة وكذابة"، وقالت داليدا: "من الممكن أن أكمل بالغناء التمثيلي. ولكن لا أرى نفسي مغنية شرعية، و"حبيب ميرا" هو جديدي المرتقب مع زياد، بالإضافة إلى تحضير فيلم سينمائي آخر".

وأشار زياد لـ"سيدتي نت" إلى أنّ التكريم جميل، متوجّهاً بالشكر إلى الجمهور على محبته الدائمة، لافتاً إلى أنّ "من الممكن أن أقوم بديو غنائي مع أشهر فنانات العالم العربي، يتم الكشف عنه لاحقاً.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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