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ديشامب: ريبري محبوب في ألمانيا أكثر من فرنسا

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ديشامب: ريبري محبوب في ألمانيا أكثر من فرنسا ديشامب: ريبري محبوب في ألمانيا أكثر من فرنسا

يعتقد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ البارز أنه يتمتع بشعبية أكبر في ألمانيا عن تلك الي يحظى بها في موطنه فرنسا.

وكان ريبري قد عبر عن ضيقه من عدم وجود مساندة فرنسية له للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي ينافس عليها مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال ديشامب لقناة " أر تي إل" الفرنسية: "اعتقد أن هذا بسبب تاريخه في ألمانيا".

وأوضح "في الحقيقة هو يحظى بالحب والتشجيع في ألمانيا أكثر بسبب ما حققه هناك".

وأتم "هذه هي العقلية الفرنسية، فعندما تفوز من الصعب أن تحظى بتأييد كل الناس".

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فيديو اليوم السابع