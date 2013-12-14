بالصور| جثمان مانديلا يبدأ رحلة أخيرة لأرض أجداده

كتب : رويترز منذ 11 دقيقة

نقل جثمان نلسون مانديلا من المستشفى العسكري في بريتوريا إلى قاعدة وتركلوف الجوية القريبة، اليوم، حيث بدأت رحلته الأخيرة إلى مسقط رأسه في كونو حيث سيدفن غدا.

وقالت الحكومة في بيان إن نحو 100 ألف شخص ألقوا النظرة الأخيرة على رئيس جنوب إفريقيا السابق وهو رمز عالمي للمصالحة على مدى ثلاثة أيام وإن أكثر من 50 ألفا منهم توافدوا يوم الجمعة، للتعزية فيه.

ونظرا للتوافد الكثيف للراغبين في إلقاء نظرة الوداع على مانديلا على مبنى يونيون بيلدينجز الذي شهد تنصيبه عام 1994، ليصبح أول رئيس أسود للبلاد طلبت الحكومة من المواطنين الكف عن القدوم إلى النقاط التي خصصت لتجمعهم لنقلهم بالحافلات إلى المبنى.

وسيقام قداس لمانديلا في القاعدة الجوية قبل ان ينقل جوا إلى متاتا في الجنوب ثم إلى منزله في كونو ليقام له قداس على ضوء الشموع قبل الجنازة، غدا.