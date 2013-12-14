3 طرق لحواجب طبيعية ممتلئة كالنجمات

مع بداية مرحلة المراهقة، تبدأ الفتاة في البحث عن كل ما يجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، فتلجأ إلى اتّباع الروتين التجميلي الخاص بالنجمة أو حتى خبيرة التجميل المفضّلة لديها، ولكن هل جميع طقوس وأساليب النجمات قابلة للتقليد؟

بالتأكيد لا، فالنجمات قد يقمن باستخدام تقنيات لا تتناسب مع عمركِ كمراهقة، مثل: صبغ الحواجب، ووضع "التاتو" الثابت، وغيرها من التقنيات التي من شأنها أن تزيد من عمركِ وتقلّل من براءة مظهركِ.

بداية، ينصحكِ "سيّدتي نت" بتجنّب استخدام تقنية صبغ الحواجب، واستبدليها ببعض الخطوات البسيطة لإظهار حاجبيكِ بشكل جذّاب وطبيعي وبمساعدة بعض مستحضرات التجميل، مع مراعاة إبقاء حاجبيكِ بالشكل الطبيعي السميك.

إليكِ هذه الطرق الثلاث للحصول على حواجب جذّابة مع إطلالة طبيعيّة:

1- استخدمي قلم الحواجب

لإطلالةٍ جذّابة وبسيطة في الوقت نفسه، يمكنكِ استخدام أقلام الحواجب المتوفّرة في المتاجر المختلفة، ولكن عليكِ مراعاة ملء فراغات الحواجب عن طريق بعض الرتوش الخفيفة باتجاهٍ واحد على مناطق الفراغات، مع تجنّب الضغط على القلم أثناء التلوين.

وفي النهاية، قومي بتمشيط الحاجب لتوزيع اللون، وتمتّعي بحاجبٍ طبيعي.

2- استخدمي ظلال العيون

هناك بعض المنتجات الحديثة والخاصة برسم الحواجب كالبودرة الجافة، ولكن إذا كنتِ تملكين علبة ظلال حديثة تحتوي على الألوان الداكنة غير اللامعة كالبني والأسود، فلن تحتاجي إلى شراء منتج خاص بالحواجب.

وبالنسبة للمراهقات، فإن أنسب لون يمكنهنّ استخدامه هو اللون البني المنطفئ؛ لأن اللون الأسود قد يزيد من عمرهنّ الحقيقي.

3- استعدّي لحفلة مسائية خاصة

إذا كنتِ تستعدّين لحفلةٍ خاصة، وتريدين إظهار حاجبيكِ بشكل أكثر وضوحاً وكثافة، يمكنكِ استخدام الظلال وقلم التحديد في وقتٍ واحد لتحديد حاجبيكِ وملء فراغاتهما.

• بداية، قومي باختيار قلم تحديد الحواجب باللون البني الباهت وارسمي حاجبيكِ بمحاذاة الشعيرات بخط رفيع وخفيف.

• املئي حاجبيك بواسطة القليل من الظلال البنية.

• مشّطي حاجبيك بواسطة فرشاة الحواجب أو بفرشاة ماسكارا جافّة.

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