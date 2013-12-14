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بازل يرفض عرض ليفربول لضم صلاح؟

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بازل يرفض عرض ليفربول لضم صلاح؟ بازل يرفض عرض ليفربول لضم صلاح؟

كشف جورج هايتز المدير الرياضي لبازل عن رغبة النادي في الاحتفاظ بمحمد صلاح جناح الفريق المتألق حتى نهاية الموسم.

صلاح يتألق بشدة مع بازل هذه الأيام، وحصد مؤخرا جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري لموسم 2012-2013، والتي تقدمها الجمعية السويسرية للاعبي كرة القدم.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن ليفربول بدأ تحركاته جديا لضم صلاح بتجهيز عرض تصل قيمته إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

وقال هايتز لصحيفة "تاجزووتش" السويسرية: "كل ما أعلن حتى الآن كان من جانب وكلاء اللاعب، ولكن لا يوجد شئ رسمي على الطاولة حتى الآن لمناقشته".

وأشارت الصحيفة إلى أن بازل لايزال يسعى للاحتفاظ بصلاح حتى نهاية الموسم.

وتابع "لقد أوضحنا رغبتنا تلك إلى جميع الوكلاء الذين يتعاملون معنا".

واستدرك مضيفا "ولكني اعترف أن هذا قد يؤثر على أداء صلاح".

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فيديو اليوم السابع