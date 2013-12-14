منسق تحالف الإخوان المنشقين: جماعة الإخوان تشكل حكومة موازية على رأسها محسوب وبشر ودراج

رجال الشاطر عرضوا علينا مليون جنيه للعودة للجماعة

كتب : محمود عباس منذ 5 دقائق

أكد عمرو عمارة، منسق تحالف الإخوان المنشقين المنحل مؤخرًا، أن السبب الأساسي في حل التحالف هو شعور الشباب بعدم رغبة الدولة في وجودهم، رغم محاولاتهم الدائمة لجمع أكبر عدد من الشباب ودمجهم داخل المجتمع.

أحمل المسلماني مسؤولية حل التحالف لرفضه مقابلتنا

وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة للوطن، أن العديد من رجال خيرت الشاطر عرضوا عليه أموالاً طائلة للانضمام إليهم، كان آخرهم أحمد مرزوق ويحيى حسين مستشارا الشاطر، واللذان عرضا عليه مليون جنيه نظير عدم دعمه لخارطة الطريق وإعادة تدعيم الجماعة.

وتابع: مرزوق وحسين قدموا عرضهم، حين عرضت على الدكتور كمال الهلباوي أن يكون رئيسًا لحزب "شباب من أجل مصر" الذي حاولنا تأسيسه، وبعد أن أعلنت عن حل التحالف، اتصل بي محمد الشاذلي، سائق خيرت الشاطر، وعرض عليّ الانضمام للجماعة مرة أخرى وعدم استكمال طريقنا الحالي.

وعن سبب حل تحالف الإخوان المنشقين، حمّل عمارة المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني مسؤولية تفكيك التحالف لرفضه مقابلة الشباب بعد أن أرسلوا إليه راغبين في التواصل معه لمقابلة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.

وأكد عمارة أنه قد نما إلى علمه أنباء عن مخطط جديد لقادة جماعة الإخوان المسلمين، وهو البدء الفعلي في تشكيل حكومة موازية سيكون على رأسها عمرو دراج ومحمد علي بشر ومحمد محسوب، وسيتم الإعلان عنها في 24 يناير المقبل والترويج لها في الخارج وإقناع بعض الدول بالتعامل معها لا مع الحكومة المصرية الرسمية.