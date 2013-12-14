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الاحمرار والشعور بجسم غريب والجفاف من أعراض "ظفرة العين"

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الاحمرار والشعور بجسم غريب والجفاف من أعراض "ظفرة العين" الاحمرار والشعور بجسم غريب والجفاف من أعراض "ظفرة العين"

يوجد بعض الأشخاص تظهر لديهم بعض الأورام فى ملتحمة العين، نتيجة لبعض الأسباب، منها التعرض للأشعة البنفسجية التى تسبب ظفرة العين، وهى ورم حميد فى ملتحمة العين.

يقول الدكتور طارق بدوى، استشارى جراحة العيون، إن ظفرة العين تكون عبارة عن نمو لبعض الأنسجة التى تغزو سطح القرنية، وتؤدى إلى احمرار العين مع الشعور بجسم غريب فى العين، وجفاف العين، لافتا أنه إذا لم يتم معالجة الظفرة تؤدى إلى حدوث الإصابة بالاستجماتيزم، الذى يحتاج دائما إلى تغيير النظارة، كما أنها تعمل على ضعف النظر.

وأضاف استشارى جراحة العيون، أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالظفرة، التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والتعرض للأتربة، ويكون ذلك مصاحبا للاستعداد الوراثى.
> وأوضح الدكتور طارق، أن علاج الظفرة يكون من خلال التدخل الجراحى لإزالة الأورام التى تعيق الرؤية فى العين، لأنه فى بعض الحالات المتقدمة تؤثر الظفرة على الرؤية، لأنها تخترق القرنية وتسبب انسداد المركز البصرى للقرنية.

كما ينصح المرضى بعد إجراء العملية، بالمتابعة المستمرة مع الطبيب المختص، للحد من ظهور الأورام مرة أخرى فى ملتحمة العين.

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