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أستاذ كبد وجهاز هضمى: تعدد أدوية فيروس سى يسهل إمكانية تخفيض أسعارها

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أستاذ كبد وجهاز هضمى: تعدد أدوية فيروس سى يسهل إمكانية تخفيض أسعارها أستاذ كبد وجهاز هضمى: تعدد أدوية فيروس سى يسهل إمكانية تخفيض أسعارها

أكد الدكتور شريف عبد الفتاح، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن هناك واحدا فقط من كل 6 أشخاص فى يعلم أنه يعانى من فيروس سى، والعلاج المتاح فى مصر هو عقار الإنترفيرون طويل المفعول مع عقار الريبافيرين بنسبة نجاح حوالى 55% فقط، حيث تم اكتشاف أكثر من مستحضر جديد وصلوا إلى مرحلة الأبحاث النهائية، مؤكدا أن وجود أكثر من دواء جديد وفعال لعلاج المرض يسهل من إمكانية تخفيض أسعاره ويجعله متاحا للمرضى بسعر أقل، موضحا أن بعضها تم تسجيله من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، وهذا الدواء تم ترخيصه شرط استعماله بإضافة عقار الإنترفيرون والريبافيرين لزيادة فعاليته وتقصير مدة العلاج إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.

وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك تجارب على استعمال هذا العقار فقط مع الريبافرين أو مع عقار آخر، والموقف الحالى لمصلحة المرضى، وجار أبحاث على بعض الأدوية الجديدة التى لم تسجل بعد فى مصر وخارجها والتركيز على النوع الجينى الرابع من الفيروس، وبدأت الشركات الاستجابة للطلب الملح من الأطباء المصريين لزيادة التجارب للوصول إلى أفضل الجرعات والأمان بالنسبة للأدوية الجديدة.

وأشار "عبد الفتاح" إلى أنه بما أن سعر الدواء الجديد "سوفوسبوفير" مازال مرتفعا جدا، رغم فعاليته، يعتبر خارج قدرة معظم الناس بما فيها شركات التأمين الصحى ووزارة الصحة، فنقترح اختيار المرضى الذين نتوقع أن يكون عقارا الإنترفيرون والريبافيرن فعالين لهم، مما يجعلهم لا ينتظرون الأدوية الجديدة التى لم تتوافر بعد، فتتأخر حالتهم، ثم عمل قائمة بمن لم يستجيبوا للعلاج، وبالتوازى يجب تحفيز الشركات بموقع مصر من الناحية التسويقية للأدوية وزيادة الطلب على هذه العقاقير فى مصر لتتنافس على السعر المناسب وإظهار الفعالية وإعلان الآثار الجانبية "للشفافية"، كما تم الاتفاق على أن تجرى بعض هذه الأبحاث فى مصر فى بعض المعاهد التابعة لوزارة الصحة والجامعات لتأكيد المعلومات الواردة بخصوص الفعالية والأمان لهذه الأدوية، كما يجرى الاتصال بهذه الشركات، كل على حدة، من أجل توفير الدواء بسعر مناسب لغير المستجيبين، والذين لا يناسبهم العلاج بالإنترفيرون حتى تعم الفائدة على المرضى.

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مصر 365

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