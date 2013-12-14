طلاب "مصر القوية" يشاركون في مسيرات "طلعت حرب" غدا

كتب : سلوى الزغبي السبت 14-12-2013 10:20

يشارك أعضاء حركة طلاب مصر القوية في المظاهرات الطلابية، غدا، والتي ستنطلق إلى ميدان طلعت حرب في تمام الرابعة مساء، للتنديد بحملة الاعتقالات التي يتعرض لها العديد من طلاب الجامعات، وللمطالبة بالإفراج عنهم، وإنهاء حصار الداخلية للجامعات بشكل كامل وفوري، وإلغاء كافة القرارات التي تسمح لها باقتحام الحرم الجامعي، إلى جانب إلغاء كافة التحقيقات ومجالس التأديب التعسفية والمتعلقة بالنشاط الطلابي أو السياسي في الجامعة، بالإضافة إلى المطالبة بالقصاص للشهداء، ومحاكمة المسؤولين عن كل الدماء التي سالت خلال الاشتباكات التي شهدتها الجامعات، وإقالة وزير التعليم العالي ووزير الداخلية والتحقيق معهما.