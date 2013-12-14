إبراهيموفيتش: الدوري الفرنسي ليس سهلا على سان جيرمان

يرفض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان اعتبار الدوري الفرنسي مسابقة سهلة.

سان جيرمان حامل اللقب، لم يخسر سوى مباراة واحدة في 17 جولة مرت حتى الآن من الدوري الفرنسي.

إلا أن إبرا قال للموقع الرسمي لناديه: "يجب أن نتوقف عن القول أن الدوري الفرنسي بطولة سهلة على سان جيرمان".

وأوضح "الضغط يكون علينا في كل مباراة لأن منافسك دائما يعتبر مباراته معك مواجهة الموسم".

وتابع صاحب الـ32 عاما "مواجهة سان جيرمان حامل اللقب يرفع من دوافع الفرق المنافسةن وتدفعهم لتقديم 200% من قدراتهم أمامنا وليس 100% فقط".

وأتم "ولذلك لا يوجد شيئا سهلا، حتى إذا كنا نقوم بكل شئ من أجل أن يصبح في صالحنا".