إحباط 10 محاولات لتهريب 9 آلاف لتر بنزين وسولار إلى السوق السوداء

تمكنت شرطة التموين تتمكن من ضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 9136 لتر بنزين وسولار منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء, وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها خلال يوم 12 ديسمبر الجارى وتنجح فى ضبط 327 قضية تموينية أخرى، حيث شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية، وذلك خلال يوم 12 ديسمبر الجارى، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 9136 لتر بنزين سولار ، منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها، وضبط 33 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 2533 إسطوانة، وضبط 12 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 1,900 طن.

كما تم ضبط 73 قضية مخالفات مخابز، وضبط 4 قضايا فى مجال الإتجار الغير مشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 19,795 طن زيت، وسكر تموينى مدعم، وضبط 29 قضية غش غذائى وغير غذائى، وضبط 8 قضية فى مجال مخالفات اللحوم.

بالاضافة الى ضبط 143 قضية فى مجال مخالفات المحال العامة، وضبط 10 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 4 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 18,305 طن أعلاف وأسمدة.