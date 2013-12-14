بالصور.. غرق مدينة المنصورة بسبب الأمطار وتقاعس المسؤولين

تسببت الأمطار فى التى سقطت أمس فى غرق مدينة المنصورة بالإضافة إلى باقى مراكز المحافظة.

حيث شهدت محافظة الدقهلية هطول الأمطار المحملة بالثلوج الصغيرة مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية وانتشار المياه داخل الشوارع الجانبية والرئيسة وسط إستياء من المواطنين لعدم وجود استعداد من الأحياء لفصل الشتاء وقيام المواطنين بفتح بالوعات الصرف لإزالة المياه، لتغرق شوارع محافظة الدقهلية بمياه الأمطار مع استمرار سوء الأحوال الجوية لليوم الرابع على التوالي.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من سوء الخدمات في مجالس المدن فضلاً عن ترك الشوارع تغرق في المياه لعدم وجود فتحات صرف للمياه بالشوارع حيث تحولت معظم شوارع المحافظة إلى برك من المياه.