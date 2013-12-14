حملة من مصر الخير لتوفير 100ألف بطانية للأسر الأكثر احتياجًا بالصعيد والمحافظات الحدودية

أعلنت مؤسسة “مصر الخير” بدء حملة لتوفير 100 ألف بطانية للفقراء و المحتاجين في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ، لمواجهة برد الشتاء، خاصة بعد الموجة الباردة التي تعرضت لها البلاد خلال الايام الماضية ، وإعلان خبراء الأرصاد أن البلاد ستشهد خلال الشتاء الحالي عدة موجات باردة.

وقال أمين صندوق مؤسسة مصر الخير وعضو مجلس الأمناء محسن محجوب – في بيان صحفي اليوم السبت - إن “مصر الخير” تسعي للانتهاء من الحملة خلال الأسبوع الجاري ، حتي يمكن تسليم البطاطين للمستفيدين في اقرب فرصة ، خاصة أن هذا الشتاء هو الاشد على مصر منذ عقود.

وأضاف أن المؤسسة سوف توزع البطاطين علي محافظات الصعيد خاصة أسوان والوادي الجديد والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمحافظات الحدوية باعتبارها أفقر المحافظات طبقا للتقارير المحلية و الدولية وأكثر المحافظات تضررا من الطقس وأقلها استفادة من جهود المجتمع المدني وأهل الخير لنتيجة البعد من محافظة القاهرة.

ودعا محجوب رجال الأعمال وأهل الخير للمشاركة في الحملة ومساندة المؤسسة ، حتي يمكن مساعدة الفقراء في مواجهة البرد القارس ، موضحا أن ثمن البطانية يصل إلى 60 جنيها بينما ستقوم المؤسسة باحتسابها بخمسين جنيها لمن يود المشاركة في الحملة والتبرع على حساب المؤسسة فى البنوك أو الاتصال بالمؤسسة للمشاركة في الحملة.

وأوضح أن المؤسسة سوف تتبني كذلك حملة لسقف بيوت الفقراء بواقع الف جنيه للسقف الواحد ويتم صنعه من الخشب مع أضافة مادة عازلة لمنع وصول المياه لداخل المنازل ، مشيرا الي أن عدد البيوت التي سيتم تسقيفها سوف يتوقف علي حجم التبرعات التي تصل للمؤسسة في هذا الجانب .

أ ش أ