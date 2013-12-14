الإمارات تطلب من مصر تقرير باحتياجاتها من الوقود لعام 2014

طلبت الإمارات من الهيئة العامة للبترول تقرير حول احتياجاتها من الوقود للعام الجديد 2014، تمهيدا لدرستها وإعلانها الموقف النهائى من استمرار المساعدات النفطية، استجابة لطلب وزير البترول المهندس شريف إسماعيل خلال زيارتة الأخيرة لدولة الإمارات.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول ان الامارات ارسلت خطابا حول ضرورة ارسال مصر تقرير بحجم احتياجتها من المنتجات البترولية خلال العام الجديد، لافتا الى ان هناك مباحثات تجرى حاليا مع المملكة العربية السعودية للاستمرار مساعدتها النفطية الى مصر وتجرى من خلال الفريق عبد الفتاح السيسى بنفسة .

وأكد المصدر ان مصر تحتاج شهريا مليار دولار لشراح احتياتها من المواد البترولية بجانب موارد الهيئة العامة للبترول .

وكانت المساعدات العربية التى تلقتها البلاد فى اعقاب ثورة الثلاثون من يونيو من المواد البترولية ساهمت بكشل كبير فى احداث حالة من الاستقرار للبلاد وتصل فاتورة استيراد المنتجات البترولية شهريا الى 2 مليار دولار، تقوم الهيئة بتوفير نحو مليار دولار من موارد الهيئة الذاتية، ويبلغ العجز نحو المليار دولار شهريا.