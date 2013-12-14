عالم فلك: الشمس تتعامد على 3 معابد في الأقصر والفيوم السبت المقبل

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

ذكر الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الشمس ستتعامد على 3 معابد مصرية قديمة يوم السبت 21 ديسمبر "يوم الانقلاب الشتوي"، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأشار شلتوت إلى أن المعابد هي معبد قصر قارون بالفيوم، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري في البر الغربي بالأقصر.

وقال أستاذ بحوث الشمس والفضاء، في تصريح اليوم، إن التفسير العلمي لتلك الظاهرة الفريدة يرجع إلى أن محاور تلك المعابد تتجه ناحية الأفق الذي تشرق منه الشمس في يوم 21 ديسمبر، ما يؤكد أن قدماء المصريين كانوا على دراية تامة بحركة الأرض حول الشمس أو الحركة الظاهرية للشمس حول الأرض في الدائرة الكسوفية.

وأضاف أن قدماء المصريين أدركوا أيضًا أن مدار الأرض بيضاوي وليس دائري، ولذلك فإنه عند الانقلاب الشتوي تكون الشمس أقرب ما تكون إلى الأرض، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء عرفوا أن قرص الشمس يكون كبيرًا في الشتاء عنه في الصيف.

وأشار إلى أنهم أطلقوا على تلك الظاهرة "الانقلاب الشتوي" عيد ميلاد رع الكبير، مؤكدًا أن تعامد الشمس على المعابد يوم الانقلاب الشتوي فكر مترسخ عند قدماء المصريين ليس من الدولة الحديثة بل من الدولة الوسطى.

وأوضح أن تلك الظاهرة تميز معابد مصر العليا عن معابد الشمال في سقارة ودهشور وهضبة الأهرامات، مبينًا أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية تحدث في حوالي 170 معبدًا في كل أجزاء مصر على مدار السنة كلها، والتي يمكن استغلالها في تنشيط السياحة التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي.