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قائمة "الاستقلال" تطيح بـ"الإخوان" في انتخابات التجديد النصفي بـ"أطباء" البحيرة

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قائمة "الاستقلال" تطيح بـ"الإخوان" في انتخابات التجديد النصفي بـ"أطباء" البحيرة قائمة "الاستقلال" تطيح بـ"الإخوان" في انتخابات التجديد النصفي بـ"أطباء" البحيرة

كتب : أحمد حفني منذ 47 دقيقة

أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بالبحيرة، فوز قائمة "الاستقلال" على قائمة "أطباء من أجل "، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالبحيرة، والتي أجريت مساء أمس بمقر النقابة بمدينة دمنهور.

أظهرت النتائج النهائية، فوز قائمة "الاستقلال" التي تمثل التيار الحر داخل نقابة الأطباء، باكتساح على حساب قائمة "أطباء من أجل مصر"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وانتهت الانتخابات بفوز الأطباء أسامة عبد الحي، رشوان شعبان، وخالد سمير، بمقاعد فوق السن للنقابة العامة، وكذلك فوز الأطباء حسام كمال، ريهام أكرم، ومحسن عزام لمقاعد تحت السن.

كما فازت امتياز حسونة مرشح قطاع غرب الدلتا من قائمة الاستقلال بـ369 صوتًا، مقابل 292 صوت لمرشح قائمة الإخوان محمد عادل.

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