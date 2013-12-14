الطقس البارد يفرض "حظر تجوال" على المواطنين في بني سويف

كتب : صلاح الدين البلك منذ 23 دقيقة

أجبر الطقس البارد الذي تشهده محافظة بني سويف المواطنين على عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، حيث شهدت مراكز وقرى المحافظة موجة شديدة البرودة مع هطول أمطار غزيرة صاحبتها موجات من الرياح الباردة، وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا شديدًا.

فيما خلت الشوارع من الأهالي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى حدوث شلل في حركة المواطنين الذين فضلوا عدم الخروج من منازلهم، ولم يذهب عدد كبير من الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك رفض عدد كبير من الطلاب الذهاب إلى مدارسهم.

وفي أغلب قرى المحافظة تحولت الشوارع إلى برك ومستنقعات من المياه، كما انقطعت الكهرباء عن عدد كبير من المدن والقرى، وانقطعت الكهرباء بمدينة بني سويف الجديدة وقرى شرق النيل ومدن وقرى مراكز سمسطا والفشن وناصر لمدة ثلاث ساعات بسبب انقطاع الأسلاك الكهربائية لشدة الرياح وهطول الأمطار.