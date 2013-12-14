دي ماريا: مورينيو صنع مني لاعبا أفضل

وجه أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد الشكر إلى مدربه السابق جوزيه مورينيو معترفا أنه صاحب الفضل في تطور مستواه مع الميرنجي.

دي ماريا انتقل إلى ريال مدريد من بنفيكا في 2010 ليعب تحت قيادة مورينيو حتى الصيف الماضي، حيث رحل الاستثنائي إلى تشيلسي.

وقال دي ماريا لصحيفة (أولي) الأرجنتينية: "مورينيو صنع مني لاعبا أفضل، فقد علمني الكثير من الأشياء التي ساعدتني على التطور في الملعب، فقد ساعدني على الانتقال للعب في مركز آخر وتقديم التضحيات أكثر من أجل الفريق".

وتابع "أنا ممتن له للغاية، فهو من قال لي أنني يجب أن أعود للتغطية الدفاعية، وكنت أساسيا في تشكيل ريال طوال السنوات التي عمل فيها معنا، فدي ماريا الذي يلعب في المنتصف مقارنة بالآن لاعب مختلف تماما من الناحية الفنية والخططية".

ويواجه دي ماريا أزمة حاليا مع ريال مدريد بعد التعاقد مع جاريث بيل، حيث يرغب في الرحيل عن الميرنجي لفريق يلعب فيه أساسيا.