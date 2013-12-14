بالفيديو - رونالدو ينضم لميسي في الدفاع عن الأرض من غزو الفضائيين

واصلت شركة سامسونج سلسلة الإعلانات الخاصة بتحدي "الأرض" ضد الفضائيين، وهذه المرة أعلنت انضمام كريستيانو رونالدو.

شركة سامسونج بدأت سلسلة من الإعلانات بتواجد 11 شخصا يرتدون بعض الملابس الغريبة في المباريات الكبرى بملاعب أوروبا المختلفة.

ثم أعلن فرانز بكنباور أيقونة كرة القدم الألمانية أن الفضائيين يرغبون في تحدي كوكب الأرض، وأنه سيشكل فريقا من 11 نجما للدفاع عن الكوكب.

وبعد أن اختير ليونيل ميسي قائدا للفريق، جاء الدور على رونالدو الذي انضم لفريق الدفاع عن الأرض.

وينضم رونالدو إلى ميسي وماريو جوتزه نجم، وستيفان الشعراوي وراداميل فالكاو, والصيني وي لي، والنيجيري فيكتور موسيس, وأوسكار، وايكر كاسياس, والكوري لي تشونج يونج.

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