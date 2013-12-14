أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رونالدو ينضم لميسي في الدفاع عن الأرض من غزو الفضائيين

Google+ Print
بالفيديو - رونالدو ينضم لميسي في الدفاع عن الأرض من غزو الفضائيين بالفيديو - رونالدو ينضم لميسي في الدفاع عن الأرض من غزو الفضائيين

واصلت شركة سامسونج سلسلة الإعلانات الخاصة بتحدي "الأرض" ضد الفضائيين، وهذه المرة أعلنت انضمام كريستيانو رونالدو.

شركة سامسونج بدأت سلسلة من الإعلانات بتواجد 11 شخصا يرتدون بعض الملابس الغريبة في المباريات الكبرى بملاعب أوروبا المختلفة.

ثم أعلن فرانز بكنباور أيقونة كرة القدم الألمانية أن الفضائيين يرغبون في تحدي كوكب الأرض، وأنه سيشكل فريقا من 11 نجما للدفاع عن الكوكب.

وبعد أن اختير ليونيل ميسي قائدا للفريق، جاء الدور على رونالدو الذي انضم لفريق الدفاع عن الأرض.

وينضم رونالدو إلى ميسي وماريو جوتزه نجم، وستيفان الشعراوي وراداميل فالكاو, والصيني وي لي، والنيجيري فيكتور موسيس, وأوسكار، وايكر كاسياس, والكوري لي تشونج يونج.

لمشاهدة إعلان رونالدو، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»