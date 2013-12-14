اليوم.. توقيع بروتوكول لتزويد المنشآت السياحية بالطاقة المتجددة

كتب : محمد مجدي منذ 43 دقيقة

يوقع اليوم، المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة والسيد هشام زعزوع وزير السياحة بروتوكول للتعاون بين الوزارات الثلاث لتزويد المنشآت السياحية من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء.

وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للشراكة بين الأطراف الثلاثة لتوفير ودعم قطاع السياحة لتحويل المنشآت والمدن السياحية إلى منشآت متعادلة الكربون، ما يمثل قيمة مضافة للأطراف القائمة على البروتوكول.

وأضاف أنه يأتي تطبيق تلك المبادرة رغبة في أن تصبح مصر دولة رائدة على الصعيد العالمي في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن استغلال موارد الطاقة المتجددة الهائلة المتوفرة في مصر والتي تعد أساسا في إنشاء مدن منخفضة الانبعاثات أو متعادلة الكربون.

وتضمنت بنود هذا البروتوكول الدور المنوط بكل وزارة حيث ستقوم وزارة الكهرباء والطاقة بتزويد المنشآت والمنتجعات والمدن والفنادق السياحية بطاقة نظيفة ومتجددة مع تحديد شريحة جديدة للأسعار للجهات التي ترغب في الحصول على تلك الطاقة حتى تتناسب مع تكلفة الكهرباء المنتجة.

وتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة البيئة بمخاطبة الجهات المانحة لدعم تمويل الشركات الاستشارية العالمية لمراجعة البصمة الكربونية وذلك لاعتماد المنشآت والمنتجعات والمدن السياحية المستخدمة للطاقة النظيفة كمدن متعادلة الكربون.

كما ستقوم أيضا بتقديم الدعم الفني في مجال السياحة الخضراء وإعداد الكتيبات الإرشادية حول كيفية التحول إلى سياحة صديقة للبيئة.

هذا وتقوم وزارة السياحة بوضع مواصفات خاصة للمدن والمنتجعات والقرى والفنادق السياحية التى تستخدم الطاقة النظيفة بدرجة نجومية خاصة.

كما تقوم بالترويج على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للمنشآت والمنتجعات والمدن السياحية المستخدمة للطاقة النظيفة في مصر، فضلا عن الإعلان والترويج لتلك المدن كمدن صديقة للبيئة في كل من المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية.

وأوضح إمام أن الأطراف الثلاث سوف تتعاون من أجل تنفيذ برنامج لرفع الوعي المجتمعي والبيئى للتحول إلى السياحة الخضراء والأقل في انبعاثات الكربون حتى تكون صديقة للبيئة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة، إضافة إلى توفير خدمة بناء الخبرات في تنفيذ استخدام الطاقة النظيفة ودعم المنظمات والجمعيات العاملة في مجال البيئة والسياحة.