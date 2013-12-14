نائب رئيس «الغذائية»: 80٪ من المصابين بالفشل الكلوى والسرطان بسبب الجبن الفاسد

«عبدالرؤوف»: مصانع «بير السلم» تنتج 15% جبناً مزوداً ببودرة السيراميك

كتب : ماهر هنداوى السبت 14-12-2013 10:05

قال محمد حمدى عبدالرؤوف، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المصريين يستهلكون 1250 طنا من الجبن يوميا بما فيها الجبن المصنع فى مصانع بير السلم والمعروف بـ«جبن الغسالة»، ورغم أن هذه المصانع غير خاضعة للرقابة فإنها تصدر للأسواق المحلية آلاف الأطنان من الجبن يوميا فى تحدٍّ صارخ لصحة المواطنين، لافتا إلى أن معظم هذه المصانع منتشرة فى المناطق العشوائية وبعض المدن الجديدة ولذلك فإن هناك مساعى نبذلها بالتنسيق مع وزارتى الصناعة والتنمية المحلية لمطاردة هذه المصانع التى تمثل خطورة كبيرة بمنتجاتها على صحة المصريين، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بالقضاء على هذه المصانع بإحدى طريقتين، إما بتقنين أوضاعها أو إغلاقها وتجريم القائمين عليها قانونيا. وكشف «عبدالرؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أن المصانع غير المرخصة والمعروفة بـ«بير السلم» تضخ كميات كبيرة لا تقل عن 15% من إجمالى نسبة «الأجبان» والألبان المعبأة والسائبة يوميا للأسواق ومنها «الجبنة الغسالة» التى يتم تصنيعها بطرق بدائية حيث تستخدم فى تصنيعها مواد مثل بودرة السيراميك المسببة لأمراض الفشل الكلوى والسرطان. وأضاف «عبدالرؤوف» أن الدراسات الحديثة التى قامت بها منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالصحة الغذائية والتابعة لمنظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط أكدت أن 80% من المصريين المصابين بأمراض الفشل الكلوى وفيروس «سى» وأحيانا السرطان نتيجة تناول أجبان فاسدة ممزوجة بمواد مثل بودرة السيراميك، لافتا إلى أن 40% من ميزانية وزارة الصحة المخصصة لعلاج المرضى فى المؤسسات العلاجية الحكومية بسبب تناول أطعمة فاسدة ويأتى على رأسها الجبن والألبان الملوثة والفاسدة التى تنقل أمراض البروسيلا والفشل الكلوى.