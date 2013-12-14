دراسة: الحمام الساخن يساعد في تهدئة أعراض مرض التوحد بين الأطفال

كتب : أ ش أ منذ 44 دقيقة

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن جلوس الأطفال الذين يعانون من التوحد لنصف ساعة في الماء الساخن يخفف من أعراض المرض ويجعلهم أكثر تواصلًا مع محيطهم الاجتماعي.

وأوضحت الأبحاث أن الأطفال يصبحون أقل ميلًا لتكرار تنفيذ الأفعال ذاتها مرارًا سواء السلبية منها أو الإيجابية، كما وجدت الأبحاث أن جرعة من الديدان الطفيلية تساعد بعض البالغين ممن يعانون من التوحد من التخلص من بعضًا من أعراضه.

ويأمل الباحثون في أن تسهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة في إيجاد طرق علاجية فعالة وأساليب لتخفض حدة وأعراض المرض.

كانت الأبحاث أجريت على 100 طفل بريطاني يعانون من التوحد، وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدلات الإصابة عشرة أضعاف خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتختلف الأعراض من طفل إلى آخر، لكنها عادة ما تدور حول صعوبة في التفاعل الاجتماعي، وصعوبة التواصل، مع الحاجة إلى السلوك الروتيني والمتكرر، وعادة ما يتم التعامل مع المرضى من خلال مزيج من الكلام السلوكي والعلاجات الأخرى.