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بالصور .. تكثيف أمني أمام محكمة جنايات بنها قبيل النطق بالحكم في “فتنة الخصوص”

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اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

 

شهدت مدينة كفر شكر اجراءات أمنية مشددة قبيل النطق بالحكم في قضية فتنة الخصوص والتى تعقد جلساتها بمحكمة جنايات بنها المنعقدة بمحكمة كفر شكر برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع وأشرف قنديل وحضور أحمد عيسى، مدير نيابة شمال بنها الكلية .

وتفقد اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية وعددا من قيادات المديرية اجراءات تأمين جلسة النطق بالحكم فى القضية ،  وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة قبيل نظر نظر رابع جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث فتنة الخصوص والمتهم فيها 33 متهما والتى راح ضحيتها 7 متوفين و22 مصابا من المسلمين والمسيحيين.

وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة حيث تم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية  في محيط مبنى وشوارع المحكمة وإغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات العسكرية والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وتحول فناء المحكمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وتم تخصيص باب واحد للدخول ومنع أي شخص من المرور بدون إبراز هويته الشخصية والسماح لأهل المتهمين من الدرجة الأولى فقط، بالدخول لقاعة المحكمة وتم نقل المتهمين من محبسهم من سجن شبين الكوم العمومى لمقر عقد المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة .

اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

اجراءات أمنية مشددة قبيل قضية فتنة الخصوص

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