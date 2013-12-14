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بدء إجراءات تثبيت 8686 معلم بأسيوط

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بدء إجراءات تثبيت 8686 معلم بأسيوط بدء إجراءات تثبيت 8686 معلم بأسيوط

محافظ أسيوط

 

بدأت محافظة أسيوط إجراءات تعيين أكثر من 8 ألاف معلم مساعد عقب صدور قرار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط رقم 1570 لسنة 2013 باتخاذ إجرءات التعيين فوراً طبقا للكشوف القادمة من وزارة التربية والتعليم والتي تمت الموافقة عليها.
> كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً رقم 423 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشان إتخاذ اجرءات التعيين على وظيفة معلم وما في مستواها وبناءاً عليه أصدر محافظ أسيوط القرار رقم1570 لسنة 2013 .

وقال محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد ، انه أمر بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعيين المعلمين وفقا للكشوف القادمة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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