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القبض علي أحد المتهمين بإحراق محكمة ملوي‎

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القبض علي أحد المتهمين بإحراق محكمة ملوي‎ القبض علي أحد المتهمين بإحراق محكمة ملوي‎

أرشيفية

نجحت السلطات الأمنية في المنيا في القاء القبض علي أحد المتهمين بمركز العدوة والمتهمين بحريق المحكمة والمطلوب ضبطة واحضاره في المحضر رقم 2116 اداري قسم ملوي.

فيما ألقت السلطات الامنية القبض علي 4 متهمين بينهم متهم بمركز العدوة والمطلوب ضبطهم وإحضاره في المحضر رقم 2322 لسنة 2013 إداري مركز العدوة إقتحام مركز، بالإضافة إلي ضبط 3 متهمين بمركز سمالوط والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 206 لسنة 2013 إداري مركز سمالوط اقتحام مركز.

وتم ضبط متهم بمركز ملوي والمطلوب في المحضر رقم 2116 إداري قسم ملوي حريق المحكمة.

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