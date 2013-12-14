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الرئيس الباكستاني السابق يواجه حكمًا بالإعدام بسبب فرضه حالة الطوارئ

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الرئيس الباكستاني السابق يواجه حكمًا بالإعدام بسبب فرضه حالة الطوارئ الرئيس الباكستاني السابق يواجه حكمًا بالإعدام بسبب فرضه حالة الطوارئ

أعلن مسؤولون باكستانيون أن محكمة باكستانية خاصة استدعت الرئيس السابق برويز مشرف، لمحاكمته بتهمة الخيانة بسبب فرضه حالة الطوارئ، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بموجب الدستور.

وقال أكرم الشيخ، رئيس فريق مدعي ، الذي شكّل نهاية نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الجنرال السابق مشرف بتهمة الخيانة، إن «مشرف دُعِي للمثول أمام المحكمة في 24 ديسمبر».

وحكم «مشرف» باكستان منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 1999 وحتى الإطاحة به صيف 2008.

وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان، التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1947، التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.

 

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