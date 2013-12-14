ننشر بيانا بحالة الطقس خلال الأربعة أيام القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا بمؤشرات درجات الحرارة خلال الأربعة أيام القادمة؛ بدءا من أمس حتى الاثنين المقبل.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ليسود طقس شديد البرودة على كل الأنحاء، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة؛ ويتكون الصقيع بوسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

شبكةعيونالإخبارية

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