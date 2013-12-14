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انقطاع الكهرباء عن رأس سدر نتيجة الأمطار واستمرار غلق طريق” النفق- شرم الشيخ”

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انقطاع الكهرباء عن رأس سدر نتيجة الأمطار واستمرار غلق طريق” النفق- شرم الشيخ” انقطاع الكهرباء عن رأس سدر نتيجة الأمطار واستمرار غلق طريق” النفق- شرم الشيخ”

استمر تساقط الثلوج الكثيفة على مدينة سانت كاترين

 

أدت الأمطار التي سقطت على جنوب سيناء منذ أمس لانقطاع التيار الكهربي بمدينة رأس سدر نتيجة تأثير الأمطار على المحطة الرئيسية بمنطقة رأس مسلة، بينما حاصرت مياه الأمطار شركات البترول بمنطقة رأس سدر وأبورديس.

بينما استمر تساقط الثلوج الكثيفة على مدينة سانت كاترين ووصلت لما يقرب من50 سم متر ارتفاع، وقد دعا خبراء فى السياحة لإقامة مهرجان للتزحلق على الجليد بسانت كاترين لجذب السياح إليها من كل أنحاء العالم.
> وقد قامت مديرية الأمن بغلق الطريق منذ أمس من موسى حتى شرم الشيخ حتى لا تقع على الطرق.
> وحذر مسئولون من محاولات السائقين المرور من الطرق الجانبية في الجبل حيث تتعرض السيارات” للغرز” فى الرمال.
> بينما أعلنت غرفة العمليات بجنوب سيناء أنه لا توجد أي أمطار أو سيول بخليج العقبة “شرم الشيخ- دهب – نويبع” وأن الحركة السياحية مستمرة، كما أنه لم يتم غلق ميناء نويبع البحري وتم اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري.
> ومن جانبه أكد اللواء أحمد فوزى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أنه تم ارسال 200 بطانيه و200 اسطوانة بوتاجاز لأهالي سانت كاترين للتدفئة من الثلوج التي تساقطت على المدينة، مشيراً إلى أن الدقيق الموجود بسانت كاترين يكفى لمدة14 يوماً، وأضاف أنه تم امداد محطات وقود سانت كاترين 180 طن وقود.

وأوضح فوزى انه تم الدفع بلوادر لفتح الطريق عند رأس سدر وعمل تحويلات للطرق فى المناطق التى غطتها الرمال.

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