«الدميرى»: تشغيل 26 قطاراً إضافياً للوجهين القبلى والبحرى اليوم

كتب : سلامة عامر السبت 14-12-2013 09:57

قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل: إن «السكة الحديد» أنهت استعداداتها الفنية لتشغيل 26 قطارا إضافيا، اليوم، على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، منها 4 قطارات نوم ليصبح إجمالى عدد القطارات التى تعمل على الخطوط الرئيسية 72، بخلاف قطارات الضواحى والفروع التى تعمل بكامل طاقتها حاليا.

من جانبه، قال المهندس رشاد عبدالعاطى، نائب رئيس الهيئة للتشغيل والمسافات الطويلة: إن أول قطار نوم سيتحرك يوم الخميس المقبل برقم 86 من الجيزة إلى الأقصر فى الثامنة مساء لخدمة قطاع السياحة، لافتا إلى اكتمال حجز التذاكر بالقطار لـ312 راكبا، وأن نسبة الحجز على القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها بدءا من اليوم بلغت 90%. من جهته، قال المهندس سيد أيوب، رئيس شركة «تكنولوجيا معلومات النقل»: إنه سيتم تشغيل 4 ماكينات لحجز تذاكر السفر بالسكة الحديد ذاتيا فى «محطة مصر» برمسيس كمرحلة أولى بدءا من الغد، موضحاً أن هذا النظام يتيح للراكب قطع تذكرة السفر إلى المحطة التى يرغب الوصول إليها دون الوقوف أمام شبابيك التذاكر، على أن يتم خصم قيمة التذكرة من كارت «الفيزا» الشخصى الخاص به فيحصل الراكب على التذكرة إضافة إلى الإيصال الدال على الدفع.

وأضاف «أيوب» لـ«الوطن» أن خطة الهيئة تتضمن تركيب 20 ماكينة لقطع التذاكر ذاتيا على مرحلتين يتم فى المرحلة الأولى تشغيل 10 ماكينات فى 4 محطات هى القاهرة والجيزة ومحطة مصر وسيدى جابر بالإسكندرية وبعد التأكد من نجاح التجربة وإزالة المعوقات حال وجودها سيتم تركيب 10 ماكينات أخرى فى المرحلة الثانية بمحطات الأقصر وأسوان وطنطا.