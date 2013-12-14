أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

«الدميرى»: تشغيل 26 قطاراً إضافياً للوجهين القبلى والبحرى اليوم

Google+ Print
«الدميرى»: تشغيل 26 قطاراً إضافياً للوجهين القبلى والبحرى اليوم «الدميرى»: تشغيل 26 قطاراً إضافياً للوجهين القبلى والبحرى اليوم

كتب : سلامة عامر السبت 14-12-2013 09:57

قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل: إن «السكة الحديد» أنهت استعداداتها الفنية لتشغيل 26 قطارا إضافيا، اليوم، على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، منها 4 قطارات نوم ليصبح إجمالى عدد القطارات التى تعمل على الخطوط الرئيسية 72، بخلاف قطارات الضواحى والفروع التى تعمل بكامل طاقتها حاليا.

من جانبه، قال المهندس رشاد عبدالعاطى، نائب رئيس الهيئة للتشغيل والمسافات الطويلة: إن أول قطار نوم سيتحرك يوم الخميس المقبل برقم 86 من الجيزة إلى الأقصر فى الثامنة مساء لخدمة قطاع السياحة، لافتا إلى اكتمال حجز التذاكر بالقطار لـ312 راكبا، وأن نسبة الحجز على القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها بدءا من اليوم بلغت 90%. من جهته، قال المهندس سيد أيوب، رئيس شركة «تكنولوجيا معلومات النقل»: إنه سيتم تشغيل 4 ماكينات لحجز تذاكر السفر بالسكة الحديد ذاتيا فى «محطة » برمسيس كمرحلة أولى بدءا من الغد، موضحاً أن هذا النظام يتيح للراكب قطع تذكرة السفر إلى المحطة التى يرغب الوصول إليها دون الوقوف أمام شبابيك التذاكر، على أن يتم خصم قيمة التذكرة من كارت «الفيزا» الشخصى الخاص به فيحصل الراكب على التذكرة إضافة إلى الإيصال الدال على الدفع.

وأضاف «أيوب» لـ«الوطن» أن خطة الهيئة تتضمن تركيب 20 ماكينة لقطع التذاكر ذاتيا على مرحلتين يتم فى المرحلة الأولى تشغيل 10 ماكينات فى 4 محطات هى القاهرة والجيزة ومحطة مصر وسيدى جابر بالإسكندرية وبعد التأكد من نجاح التجربة وإزالة المعوقات حال وجودها سيتم تركيب 10 ماكينات أخرى فى المرحلة الثانية بمحطات الأقصر وأسوان وطنطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة