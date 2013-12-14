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الوكيل السابق لـ"أطباء بورسعيد" يفوز بمنصب النقيب

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الوكيل السابق لـ"أطباء بورسعيد" يفوز بمنصب النقيب الوكيل السابق لـ"أطباء بورسعيد" يفوز بمنصب النقيب

كتب : هبة صبيح منذ 43 دقيقة

أعلنت النتيجة النهائية لنقابة أطباء بورسعيد، بفوز الدكتور حسن الإسناوي، الوكيل السابق للنقابة، بمنصب النقيب، والدكتور رائد حسين والدكتور أبو المعاطي شريف، بعضوية النقابة فوق 15 عامًا، والدكتور معتز صبح والدكتور راجي بيبرس، بالعضوية تحت السن.

كانت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة بورسعيد أجريت أمس، بمقر النقابة، على مقعد النقيب الذي تنافس عليه 6 من الأطباء، بينهم الدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يشار إلى أن هذه هي النقابة الفرعية الوحيدة التي تجرى بها انتخابات، نظرًا لوفاة نقيبها السابق الدكتور مجدي الدسوقي، كما أجريت انتخابات التجديد النصفي لفوق 15 عامًا على 7 مرشحين، وتحت السن 8 مرشحين.

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