الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة يناقشان السلام المجتمعى بعد الثورة

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية، غدا لقاءا لمناقشة السلام المجتمعى ..رؤية جديدة لمجتمع ما بعد الثورة” يتحدث فيه كل من اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، والدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، ممثلا عن بيت العائلة المصرية، والشيخ أحمد ترك مدير عام إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف نائبًا عن وزير الأوقاف، والدكتور عماد جاد مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور حازم حسنى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، وبحضور عدد من القيادات السياسية والدينية والاجتماعية. ويديرها أيضا الدكتور القس أندريه زكى.

من الجدير بالذكر انه تنظم الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة المصرية اليوم ندوة عن ” السلام المجتمعي ، رؤية جديدة لمجتمع ما بعد الثورة”.بمحافظة المنيا ، يشارك فيها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب. الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية وعدد من القيادات السياسية والشعبية بمحافظة المنيا، ومجموعة من الكتاب والمفكرين والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية ورجال الصحافة والاعلام.

و أكد الدكتور القس أندريه زكى أن بناء قيم السلام الدولي تبدأ من السلام المجتمعي عبر تعزيز قيم المواطنة ومفاهيم التعايش وتحقيق المساواة بين البشر وتأكيدها عبر مناهج التعليم وفي مختلف مؤسسات الدولة بقوانين شفافة وحاسمة لا تعرف التمييز وتحاسب من يقترفه مهما كان موقعه.

وأضاف أنه لابد له من وضع أجندة واضحة لا تدعو للإثارة أو الفرقعة، كما أن الجماعة الوطنية مطالبة بالمحافظة علي العيش المشترك، وأن كراهية الآخر ليست شكلاً من أشكال حرية الرأي، والمأمول أن يكون الإعلام في الفترة القادمة جزءاً من الحل كما كان جزءاً من المشكلة فيما سبق.. أيضا عليه دور هام في محاربة نشر فيروس التفكك في المجتمع وعدم التمييز وتفعيل القانون والمواطنة علي كل المستويات وتجريم من لم يطبق القانون.