أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة يناقشان السلام المجتمعى بعد الثورة

  • 52
Google+ Print
الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة يناقشان السلام المجتمعى بعد الثورة الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة يناقشان السلام المجتمعى بعد الثورة

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية، غدا لقاءا لمناقشة السلام المجتمعى ..رؤية جديدة لمجتمع ما بعد الثورة” يتحدث فيه كل من اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، والدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، ممثلا عن بيت العائلة المصرية، والشيخ أحمد ترك مدير عام إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف نائبًا عن وزير الأوقاف، والدكتور عماد جاد مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور حازم حسنى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، وبحضور عدد من القيادات السياسية والدينية والاجتماعية. ويديرها أيضا الدكتور القس أندريه زكى.

من الجدير بالذكر انه تنظم الهيئة الإنجيلية وبيت العائلة المصرية اليوم ندوة عن ” السلام المجتمعي ، رؤية جديدة لمجتمع ما بعد الثورة”.بمحافظة المنيا ، يشارك فيها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب. الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية وعدد من القيادات السياسية والشعبية بمحافظة المنيا، ومجموعة من الكتاب والمفكرين والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية ورجال الصحافة والاعلام.

و أكد الدكتور القس أندريه زكى أن بناء قيم السلام الدولي تبدأ من السلام المجتمعي عبر تعزيز قيم المواطنة ومفاهيم التعايش وتحقيق المساواة بين البشر وتأكيدها عبر مناهج التعليم وفي مختلف مؤسسات الدولة بقوانين شفافة وحاسمة لا تعرف التمييز وتحاسب من يقترفه مهما كان موقعه.

وأضاف أنه لابد له من وضع أجندة واضحة لا تدعو للإثارة أو الفرقعة، كما أن الجماعة الوطنية مطالبة بالمحافظة علي العيش المشترك، وأن كراهية الآخر ليست شكلاً من أشكال حرية الرأي، والمأمول أن يكون الإعلام في الفترة القادمة جزءاً من الحل كما كان جزءاً من المشكلة فيما سبق.. أيضا عليه دور هام في محاربة نشر فيروس التفكك في المجتمع وعدم التمييز وتفعيل القانون والمواطنة علي كل المستويات وتجريم من لم يطبق القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا