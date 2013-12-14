ليفربول يبدأ تحركاته لضم صلاح بـ12 مليون إسترليني

يبدأ ليفربول الإنجليزي تحركاته لضم محمد صلاح جناح بازل المتألق بعرض تصل قيمته إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

صلاح يتألق بشدة مع بازل هذه الأيام، وحصد مؤخرا جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري لموسم 2012-2013، والتي تقدمها الجمعية السويسرية للاعبي كرة القدم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن وكيل صلاح زار ليفربول الأسبوع الماضي للاتفاق مع الريدز على انتقال الجناح الدولي في يناير.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" واسعة الانتشار إن ليفربول رصد 12 مليون إسترليني لضم صلاح في يناير بعد طلب بريندان رودجرز المدير الفني.

وأوضحت "دايلي ميل" أن ليفربول راقب صلاح على مدار ستة أشهر، وسافر رودجرز بنفسه إلى ألمانيا يوم الأربعاء لمشاهدة صلاح عن قرب مباراة بازل وشالكه.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن بازل لن يرضى بأقل من 15 مليون إسترليني للاستغناء عن صلاح خاصة مع اهتمام أندية أخرى بضمه مثل توتنام هوتسبر وجالاتاسراي وموناكو.