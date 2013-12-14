بالفيديو والصور.. النمل الأبيض يهاجم منازل قرية العديسات بالأقصر

هاجم النمل الأبيض أساسات وجدران وأسقف منازل سكان قرية العديسات بمدينة الطود جنوب الأقصر التى بنيت بالطوب اللبن والأخشاب، حتى أصبحت عشرات المنازل مهددة بالانهيار.

عبد الحميد خليل أحد سكان القرية يقول، "لجأت منذ عدة سنوات لهدم منزلى القديم الذى شيده والدى بالطوب اللبن، وأقمت بدلا منه منزلًا حديثًا بالأسمنت والحديد هربًا من النمل الأبيض، إلا أنه عاد ليهاجم الأثاث المنزلى والنوافذ الخشبية التى تحولت إلى ركام، مما اضطرنى إلى الاستعانة بنوافذ وأثاثات حديدية".

يقول محمود الزغبى وكيل وزارة الزراعة السابق بالأقصر، إن النمل الأبيض يعيش فى المناطق والقرى المجاورة للصحراء ويتواجد بكثافة فى قرى العديسات والقرنة والغريرة والطود بالأقصر، حيث يتسم بحياته السرية ويتغذى على مادة السيليولوز المتوفرة فى الأخشاب والأوراق والأقمشة، كما يعيش فى مستعمرات تضم أعدادا غفيرة تتنوع فيها الطوائف التى تختلف فى بنيتها ووظيفة كل منها.

يضيف "يصنع النمل الأبيض أنفاق وخنادق أسفل مستعمراته، ليمر خلالها بحرية بعيدًا عن الأعين، حيث إن خطورته تكمن فى عدم رؤيته وأن ما يشاهد مجرد آثار هجومه والدمار الذى يحدثه وتعمر هذه الحشرة لأكثر من 15 سنة ويمكن أن تعيش الملكة وتستمر فى إنتاج البيض حتى 50 سنة.

ويوضح الزغبى يتم مكافحة النمل الأبيض عن طريق عمل خندق حول الشجرة المصابة على بعد 50 سم من الجذع " 30× 30 " مع تكسير الأنفاق والكتل الطينية ويتم وضع المصائد العلاجية فى الخندق وتروى وتردم التربة ويتم ذلك أيضا فى حالة المبانى المشيدة بالطوب النيئ.

ويشدد الزغبى على أن التنبؤ المبكر بوجود مستعمرات النمل الأبيض يساعد كثيرا فى مجال مكافحته، حيث يقلل ذلك من الإصابة واستفحال الضرر، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والتكاليف فى أعمال المكافحة.

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