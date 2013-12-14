أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول نجلي مبارك والعادلي إلي أكاديمية الشرطة لحضور سابع جلسات “محاكمة القرن”

Google+ Print
وصول نجلي مبارك والعادلي إلي أكاديمية الشرطة لحضور سابع جلسات “محاكمة القرن” وصول نجلي مبارك والعادلي إلي أكاديمية الشرطة لحضور سابع جلسات “محاكمة القرن”

 

محاكمة القرن

وصل منذ قليل إلي أكاديمية الشرطة جمال وعلاء مبارك ووزير الداخليه الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين لحضور سابع جلسات محاكمتهم السرية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا