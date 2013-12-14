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قائمة الإخوان تحصد 3 مقاعد من 4 بانتخابات الأطباء بالمنوفية

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قائمة الإخوان تحصد 3 مقاعد من 4 بانتخابات الأطباء بالمنوفية قائمة الإخوان تحصد 3 مقاعد من 4 بانتخابات الأطباء بالمنوفية

 

نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالمنوفية نتائج الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد إعادة الفرز مرتين بفوز قائمة الإخوان ” أطباء من أجل ” بـ 3 مقاعد وفوز تيار الاستقلال بمقعد واحد بالإضافة لفوز مرشح الاستقلال على الإخوان فى قطاع وسط الدلتا.

جاءت نتائج الانتخابات كالتالى فوز الدكتور محمد عبد القادر الجيلانى 315 صوتاً ” أطباء من أجل مصر” و الدكتور محمد شوقى المحروقى ” تيار الاستقلال” فوق السن وفوز الدكتور أحمد محمود ولاش 326 صوت ” مستقل محسوب على الإخوان” وفوز الدكتور ناصر جبريل ” أطباء من أجل مصر ” بفارق صوت واحد عن منافسة الدكتور محمود رمزى الذى حصد 261 صوتاً.

فيما تقدم الدكتور محمد الخولى لقطاع وسط الدلتا ” تيار الاستقلال” على الدكتور أحمد البارة ” أطباء من أجل مصر” بفارق قليل فى انتظار ما تسفر عنه باقى نتائج القطاع لحسم المقعد .

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أونا

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