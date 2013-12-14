أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صحيفة سعودية : تفجير الإسماعيلية إنذار لمصر لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
صحيفة سعودية : تفجير الإسماعيلية إنذار لمصر لمواجهة الإرهاب صحيفة سعودية : تفجير الإسماعيلية إنذار لمصر لمواجهة الإرهاب

أرشيفية

سلطت صحيفة الوطن () الضوء على العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية ، ورأت أن هذه العملية الإرهابية ، ليست إلا إنذارا مبكرا، أو إعلانا عن خطر قادم ، يحتم على أن تتعامل معه باستراتيجية جديدة تتكىء على خبرتها في مواجهة الإرهاب.

ونوهت الصحيفة ، فى افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان “مصر.. مكافحة الإرهاب أم قانون التظاهر” ، بأن مصر استطاعت في تسعينات القرن الماضى أن تواجه الإرهاب ، بل وتقضي عليه ، برغم شراسة الهجمات التي راح ضحيتها المئات ، بينهم مسئولون كبار..معتبرة أن العمليات الإرهابية الأخيرة هى عودة للمواجهة ذاتها والأيديولوجيا نفسها ، وربما كانت المواجهة مع قادة “إرهاب التسعينات” أنفسهم فى إشارة إلى زعيم الجهاد الإسلامى أيمن الظواهري.

وربطت الصحيفة بين عودة الإرهاب وسقوط الإخوان ..مشيرة إلى أنه ومنذ سقوط الإخوان بدأت بعض التسريبات الموثقة بالأدلة تكشف عن وجود علاقات بين الجماعات الجهادية وبعض قادة جماعة الإخوان كما أن “خطاب رابعة” كان خطابا إرهابيا بامتياز.

وأكدت أن الشراسة والعنف لايواجهان إلا بمثلهما ، مشيرة إلى آراء بعض المحللين من أن قانونا لمكافحة الإرهاب ، أولى من قانون التظاهر..موضحة أن قانونا كهذا يمكن أن يقضي على الإرهاب وعلى فوضى التظاهر معا ، إذ لا يمارس التدمير والإيذاء والحرق من المتظاهرين إلا إرهابي ، وعليه تنتفي عنه صفة “السلمية”.
> وحذرت الوطن (السعودية) في الختام من أن الإرهاب الذى بدأ يكشر عن أنيابه في مصر، لن تسلم منه دول المنطقة ، بل العالم بأسره ؛ لأن الفكر الذي ينطلق منه “الإرهابيون” لا يرى حق الحياة إلا للمؤمنين به.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا