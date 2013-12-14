أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور..انتهاء فعاليات معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي

  • 31
Google+ Print
بالصور..انتهاء فعاليات معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي بالصور..انتهاء فعاليات معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي

انتهاء فعاليات معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي

 

أسدل الستار  على فعاليات  معرض الكتاب بالجامعة  بعد أن استمر لمدة عشرة أيام وكانت فعاليات المعرض هذا العام قد تميزت بزخمها العلمى والثقافى كما تميزت بزيادة حجم الإصدارات فى مختلف العلوم والمعارف والمعاجم والكتب المتخصصة بثقافة الطفل، بالإضافة للكتب العلمية المتنوعة لكل الكليات والمراجع الهامة فى العلوم و قسم للغات الاجنبية المختلفة  وزيادة دور النشر المشاركة والتى وصلت الى 25دور نشر بزيادة عن العام الماضي.

وأعرب الدكتور “عباس منصور” رئيس الجامعة عن سعادته  بنجاح المعرض لتنوعه لكافة الإصدارات المتخصصة وزيادة عدد دور النشر هذا العام الى 25دور نشر مما ساعد على الاستفادة الكاملة لكافة المترددين عليه مؤكدا انه يخدم كافة الفئات من ابناء الاقليم.

وأعرب عن سعادته بزيارة المدارس الاعدادية والثانوية والابتدائية والشركات والجمعيات الأهلية والمتخصصين، وقدم الشكر للدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة  لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين به على المجهود الرائع ونجاح المعرض مؤكدا أهمية هذا القطاع الذى نجح كثيرا فى تقديم الخدمات المختلفة لأبناء محافظة قنا على رأسها القوافل الطبية التى بدءات  فى شمال المحافظة والعديد من الأنشطة التى يقدمها القطاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا