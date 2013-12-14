بالصور..انتهاء فعاليات معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي

أسدل الستار على فعاليات معرض الكتاب بالجامعة بعد أن استمر لمدة عشرة أيام وكانت فعاليات المعرض هذا العام قد تميزت بزخمها العلمى والثقافى كما تميزت بزيادة حجم الإصدارات فى مختلف العلوم والمعارف والمعاجم والكتب المتخصصة بثقافة الطفل، بالإضافة للكتب العلمية المتنوعة لكل الكليات والمراجع الهامة فى العلوم و قسم للغات الاجنبية المختلفة وزيادة دور النشر المشاركة والتى وصلت الى 25دور نشر بزيادة عن العام الماضي.

وأعرب الدكتور “عباس منصور” رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح المعرض لتنوعه لكافة الإصدارات المتخصصة وزيادة عدد دور النشر هذا العام الى 25دور نشر مما ساعد على الاستفادة الكاملة لكافة المترددين عليه مؤكدا انه يخدم كافة الفئات من ابناء الاقليم.

وأعرب عن سعادته بزيارة المدارس الاعدادية والثانوية والابتدائية والشركات والجمعيات الأهلية والمتخصصين، وقدم الشكر للدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين به على المجهود الرائع ونجاح المعرض مؤكدا أهمية هذا القطاع الذى نجح كثيرا فى تقديم الخدمات المختلفة لأبناء محافظة قنا على رأسها القوافل الطبية التى بدءات فى شمال المحافظة والعديد من الأنشطة التى يقدمها القطاع.