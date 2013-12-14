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بان كي مون يندد باستخدام السلاح الكيمياوي في سوريا

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بان كي مون يندد باستخدام السلاح الكيمياوي في سوريا بان كي مون يندد باستخدام السلاح الكيمياوي في سوريا


> ندد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وقال إن ذلك بمثابة اعتداء على المبادىء العالمية للانسانية .

وأعرب كي مون ـ حسبما افادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت ـ عن قلقه حول التقرير الذي أفاد بأنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا خلال الصراع الدائر، مشيرا إلى أن مثل هذه الهجمات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وشدد الأمين العام للامم المتحدة على ضرورة محاسبة من استخدم هذه الاسلحة ضد الاهداف المدنية والعسكرية

كان تقرير للأمم المتحدة قد كشف أمس (الجمعة) أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا “على الأرجح أو بشكل أكيد” 5 مرات، في الحرب الدائرة هناك، لكنه لم ينسب هذه الهجمات إلى طرف بعينه.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد أدلة ومعلومات جديرة بالثقة ترجح استخدام تلك الأسلحة في الغوطة قرب دمشق، وخان عرسال (قرب حلب، شمال)، وفي جوبر، وسراقب (شمال غرب) وفي الأشرفية سحنايا، في المقابل اعتبرت القرائن “غير كافية” بشان منطقتي بحرية والشيخ مقصود في محافظة حلب.
> أ ش أ

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