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تحذيرات من إثارة الفوضي أثناء الاستفتاء بالمنيا‎

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تحذيرات من إثارة الفوضي أثناء الاستفتاء بالمنيا‎ تحذيرات من إثارة الفوضي أثناء الاستفتاء بالمنيا‎

محافظة المنيا

حذر “ياسر التركي” مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، أن أي عرقلة للاستفتاء على الدستور هي عدوان صريح على الشعب المصري الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته.

وأكد “التركي” أن أي مؤامرة من شأنها إرباك المشهد السياسي والاعتداء على الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور هي جزء من المؤامرة على بعد علم مركز الحياة لحقوق الإنسان انتشار شباب مؤيدى الرئيس المعزول  فى قرى الصعيد لتحريض المواطنين بلا لدستور إفساد التصويت على استفتاء  خاصة في محافظات المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف الإثارة الفوضى أمام المقرات الانتخابية، لتفزيع المواطنين من المشاركة في التصويت على الاستفتاء ونقل الصورة للعالم الخارجي على أن مصر منقسمة على الدستور الجديد.

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