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“طنطاوي” يتأخر عن وصول أكاديمية الشرطة لسماع شهادته بقضية إعادة “محاكمة مبارك”

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“طنطاوي” يتأخر عن وصول أكاديمية الشرطة لسماع شهادته بقضية إعادة “محاكمة مبارك” “طنطاوي” يتأخر عن وصول أكاديمية الشرطة لسماع شهادته بقضية إعادة “محاكمة مبارك”

المشير حسين طنطاوي

لم يصل حتي الآن الى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق،  وذلك للدلاء بشهادته فى قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات آخري تتعلق بأستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن.

وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

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