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اليوم .. منصور يوجه كلمة للشعب المصرى لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور

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اليوم .. منصور يوجه كلمة للشعب المصرى لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور اليوم .. منصور يوجه كلمة للشعب المصرى لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور

الرئيس المؤقت عدلى منصور

 

يوجه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، كلمة للشعب المصرى اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور.

يأتى ذلك أمام أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور “لجنة الخمسين الأساسيين والاحتياطيين” وأعضاء لجنة الصياغة “لجنة العشرة”، وبحضور لفيف من كبار رجالات الدولة، كما يضم الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر، وممثل عن قداسة البابا تواضروس الثانى”المتواجد حالياً خارج البلاد”، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء أندية القضاة، ونقباء النقابات المهنية، ورئيسى المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن كل من: المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء الجامعات المصرية، واتحاد العمال، والفلاحين، وشهداء ومصابى الثورة، وبعض فئات الشعب المصرى.

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