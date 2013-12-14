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وصول طائرة مبارك إلى مقر إعادة محاكمته بأكاديمية الشرطة

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وصول طائرة مبارك إلى مقر إعادة محاكمته بأكاديمية الشرطة وصول طائرة مبارك إلى مقر إعادة محاكمته بأكاديمية الشرطة

 

مبارك

وصلت طائرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الهليكوبتر من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية إعادة محاكمته ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محاكمة القرن” ، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

ومن المقرر ان تستمع المحكمة اليوم الي شهادة المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع السابق .

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