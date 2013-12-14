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وصول هيئة المحكمة ومساعدي العادلي المخلي سبيلهم في ” محاكمة القرن “

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وصول هيئة المحكمة ومساعدي العادلي المخلي سبيلهم في ” محاكمة القرن “ وصول هيئة المحكمة ومساعدي العادلي المخلي سبيلهم في ” محاكمة القرن “

 

وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى

وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد إلي أكاديمية الشرطة، كما وصل أيضاً مساعدي العادلي  الستة المخلي سبيلهم علي ذمة القضية، وذلك لنظر سابع الجلسات السرية في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير الداخليه الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ” المخلى سبيلهم ” لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

 

 

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