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لافروف يدعو لتحالف الحكومة والمعارضة في سوريا ضد الإرهاب

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لافروف يدعو لتحالف الحكومة والمعارضة في سوريا ضد الإرهاب لافروف يدعو لتحالف الحكومة والمعارضة في سوريا ضد الإرهاب

لافروف وزير الخارجية الروسى

 

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى قيام تحالف بين والقوى الوطنية السورية لمحاربة الجماعات الإرهابية الدخيلة على سوريا.

وذكر لافروف في تصريحات لقناة “روسيا – 24″ اليوم السبت أن محاربة الإرهاب ستكون في قائمة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر “جنيف – 2″ ، وقال “عندما نناقش أجندة جنيف نضع هذه المسألة في المقام الأول ، ونقول إنه ينبغي تكوين تحالف بين الحكومة والمعارضة الوطنية ضد الإرهابيين الدخلاء الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم إلى سوريا ، بوصفها كعكة شهية ، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة”.

وأضاف الوزير الروسي :”في سوريا تتبلور حاليا الظروف التي بات على جميع الوطنيين السوريين في ظلها أن يدركوا ما الأهم بالنسبة لهم ؟ هل هو القتال إلى جانب أولئك الذين يريديون أن يحولوا سوريا إلى خلافة ؟ ، أم أن يتحدوا ويعيدوا لوطنهم شكله الذي كان يفاخر به على مدى عقود كبلد متعدد الديانات والقوميات وكدولة علمانية يشعر الجميع براحة العيش فيها”.

وأشار الى أن موسكو تدعم جميع الجهود التي يبذلها الشركاء الأميركيون لإقناع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر جنيف – 2 دون شروط مسبقة ، ونحن بدورنا نعمل ليس فقط مع الحكومة السورية بل ومع جميع أطراف المعارضة بما فيها الإئتلاف الوطني ، وذكر أن لروسيا ثمة مرجعية واحدة ، هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي أقر عملية إتلاف السلاح الكيماوي السوري ، كما أن هذا القرار صادق أيضا على الدعوة لمؤتمر “جنيف – 2 ، مشيرا إلى أنه يجب أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلو جميع أطياف الشعب السوري.

وقال :” يبنغي العمل على أن تكون جميع أطراف المعارضة ممثلة على مستوى لائق وليس فقط بطرف كثرت التساؤلات حول مدى قدرته ، إذا ما أخذنا بالاعتبار حالة التردد والارتباك داخله حينما يجري الحديث عن “جنيف – 2 “”.

أ.ش.أ

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