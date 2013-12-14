طالب بالوادي الجديد يحصل علي المركز الأول على مستوى الجمهورية فى في إلقاء الشعر

حصل الطالب محمد مهدى يوسف بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الفتح بالداخلة بالوادى الجديد على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى مسابقة أوائل القطاعات فى الإلقاء الشعرى عن قصيدة أنا مع الإرهاب للشاعر نزار قبانى على مسرح مدرسة الفنية بنات بالداخلة.

صرح بذلك سعد مهدى مدير الادارة التعليمية بالداخلة بالوادى الجديد وقال أن توجيه النشاط المسرحى بإدارة الداخلة التعليمية قد حقق الفوز بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات الإلقاء الشعرى المدرسى للعام الماضى و حصل نفس الطالب محمد يوسف مهدى على المركز الثانى على مستوى الجمهورية كما حصلت الطالبة هدى أحمد سيد من مدرسة اللغات التجريبية والطالب محمد طلعت عبد الحى من مدرسة الجديدة الثانوية بموط بالوادى الجديد