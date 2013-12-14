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ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية بأسوان‎

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ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية بأسوان‎ ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية بأسوان‎

 

مدير امن اسوان

تمكن النقيب رامي نور الدين رئيس مباحث كوم امبو باسوان والقوة المرافقة له من ضبط السيارة رقم 7593 نقل البحرالاحمر ربع نقل ماركة تيوتا قيادة
> شريف سعد علي 35 سنة سائق ومقيم نجع الكروم بمركز دراو وبصحبته اربع اشخاص ناصر محمد عبد الرحمن 32 سنة عاطل ومقيم الضما وخالد محمد
> عبدالرحمن 32سنه ومقيم الضما وعلي سعد علي 20 سنة عاطل ومقيم الشطب دراو ومصطفي طلعت علي 19 سنة عاطل ومقيم ترعه كاسل .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 2 سلاح ناري 2 بندقية أليه عيار 7.62 _39 عدد 2 خزينة خاصة بالأسلحة،  وبداخلها 20 طلقة .

تحرر المحضر رقم 4771 اداري مركز كوم امبو ، وجارى عرض المتهمين على النيابة .

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