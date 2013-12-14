Signature هدية جورج حبيقة للمرأة المتألقة

بيروت- رولا زعزع عيّاد

قدم المصمم جورج حبيقة مجموعة تحاكي ذوق المرأة الباحثة عن إطلالات متميّزة تفوق كل معايير الجمال. مجموعة Signature المخصّصة لموسم خريف وشتاء 2013-2014، جاءت غنية بالقصات الأنثوية التي تسلط الضوء على أجمل نواحي الجسم وتبرز تضاريسه الأنثوية. استخدم فيها المصمم أفخم الأقمشة كالدانتيل المطرّز، وزيّنها بلوحة ألوان متنوعة تراوحت من الأحمر الداكن الى الأزرق والأخضر وصولاً الى الألوان الكلاسيكية كالأبيض والاسود. ولم تغب لمسة الإشراق عن المجموعة من خلال اللونين الفضي والذهبي.

إليك أبرز الفساتين من مجموعة Signature للمصمم جورج حبيقة، فهل أعجبتك؟

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