تواصل إغلاق ميدان النهضة

قال مصدر مسئول بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان النهضة تشهد حالة من السيولة المرورية للعديد من السيارات باستثناء شارع النهضة، الذى مازال مغلقا أمام السيارات لحين انتهاء التظاهرات التى يقوم بها طلاب الإخوان على فترات زمنية متباعدة، ويتم غلقه إذا استدعت الظروف الأمنية فى تلك المنطقة لغلقه.

وأضاف المصدر، أن هناك رجال مرور متواجدون فى جميع الشوارع المؤدية إلى الميدان للعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات فى حالة وجود أى زحام مرورى يعوق حركة السير للعديد من السيارات.

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