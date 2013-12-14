قائمة «تيار الاستقلال» تحسم انتخابات «نقابة الأطباء» متفوقة على «أنصار الإخوان»

حسمت قائمة «تيار الاستقلال» انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والمحافظات، التي أجريت، الجمعة، ولأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا تحت إشراف قضائي كامل، متفوقة على حركة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين.وفازت قائمة «تيار الاستقلال» في النقابة العامة للانتخابات بـ 11 مقعدًا من أصل 12 تم الانتخاب عليهم ليصبح مجموع عدد مقاعد تيار الاستقلال 15 مقعدًا مقابل 9 مقاعد في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، ليصبح تمثيل المستقلين أغلبية في المجلس الذي يتكون من 24 عضوًا، بالإضافة إلى مقعد النقيب العام.كما فازت قائمة «الاستقلال» في النقابة الفرعية لأطباء القاهرة بـ 8 مقاعد من أصل 8 تم الانتخاب عليها ليصبح مجموع عدد مقاعد «تيار الاستقلال» بنقابة أطباء القاهرة 14 مقعدًا مقابل مقعدين فقط لحركة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعطي المستقلين الأغلبية المطلقة في مجلس نقابة الأطباء الجديد.وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة «تيار الاستقلال» بـ6 مقاعد على المستوى العام، من بينها الدكتور خالد سمير، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور رشوان شعبان «فوق السن»، والدكتور حسام كمال، والدكتور محسن عزام، والدكتورة ريهام إكرام «تحت السن».وفي مقاعد القطاعات فازت الدكتورة امتياز حسونة بمعقد قطاع غرب الدلتا، والدكتور أحمد شوسة قطاع شرق الدلتا، والدكتور ضياء عبدالحميد بمقعد قطاع جنوب الصعيد، والدكتور محمد عبدالحميد بمقعد قطاع شمال الصعيد.وأظهرت نتئاج فرز الأصوات فوز قائمة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، بجميع مقاعد نقابات الفيوم والقليوبية والدقهلية، و3 مقاعد من أصل 4 مقاعد جرت عليها الانتخابات في محافظات الوادي الجديد والغربية وكفرالشيخ، وحصلت القائمة على مقعدين في الأقصر ومقعد في البحر الأحمر، بينما فاز المستقلون بمقاعد نقابتي مرسى مطروح وجنوب سيناء.وأسفرت المؤشرات الأولية عن فوز قائمة «تيار الاستقلال» بجميع مقاعد 9 نقابات فرعية في محافظات السويس والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وأسوان والجيزة والإسكندرية ودمياط والمنيا، وفاز الدكتور عمرو الشورى، عضو «أطباء بلا حقوق»، بمقعد قطاع القاهرة في مجلس النقابة العامة للأطباء.وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة أطباء مصر، عصر الجمعة، عن فوز 19 مرشحًا بالتزكية في بعض النقابات الفرعية وإجراء عملية التصويت بها على مقاعد النقابة العامة فقط.وحسمت اللجنة مقاعد محافظات «كفرالشيخ، جنوب سيناء، الوادي الجديد»، بالتزكية، مقعدان «فوق السن»، ومقعدان «تحت السن» لكل نقابة، لعدم ترشح أكثر من 4 مرشحين في كل من النقابات المذكورة.وقالت النقابة العامة للأطباء فى بيان رسمى لها، الخميس، إن نقابات القليوبية والأقصر تم حسم مقاعد «فوق السن»، وفي محافظتي سوهاج والبحر الأحمر تم حسم مقاعد «تحت السن» مقعدان لكل نقابة فرعية.وجاءت نتائج اللجنة رقم (37) لانتخابات القاهرة والنقابة لجنة عامة «فوق السن» حصل «تيار الاستقلال» على 42 صوتًا مقابل 22 لـ«أطباء من أجل مصر»، أما اللجنة العامة «تحت السن» فحصل المستقلون على 41 صوتًا مقابل 23 لـ«الإخوان».وفي لجنة القاهرة «فوق السن» حصل «تيار الاستقلال» 44 صوتًا و21 صوتًا لـ«الإخوان» ولجنة القاهرة «تحت السن» 46 لـ«الاستقلال» و24 لـ«الإخوان»، وفي قطاع القاهرة 44 صوتًا لتيار الاستقلال مقابل 24 صوتًا لـ«الإخوان».أما في اللجنة رقم (43) للنقابة العامة، ففازت قائمة «تيار الاستقلال» بنحو 287 صوتًا مقابل 189 صوتًا لـ«الإخوان».إعلان - Ads إعلان - Ads
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